Mann (37) soll Türe nach Partnerin geworfen haben

Während eines Beziehungsstreites am Sonntag rastete der 37-Jährige in der gemeinsamen Wohnung in Klagenfurt aus. Die 22-Jährige stand im Türrahmen des Schlafzimmers, als ihr Partner die Türe so heftig zu, dass das Glas der Türe zerbrach. Dadurch erlitt die Frau Schnittverletzungen am Unterarm.