Milans Pioli: „Habe alle Salzburg-Spiele gesehen“

Prominenter Besuch in Salzburg: Der AC Milan hat am Montagabend erstmals die Red Bull Arena erkundet. Am Dienstag (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) startet der italienische Meister gegen Red Bull Salzburg in die neue Champions-League-Saison. Der Respekt vor den Österreichern ist bei Trainer Stefano Pioli groß: „Ich habe alle Spiele von ihnen gesehen, auch die Freundschaftsspiele gegen Ajax und Liverpool.“