Papa bleibt nach Fenstersturz Gericht erspart

Mama und Papa haben geschlafen, als am Morgen des 25. Mai die zweijährige Zara im Linzer Süden aus dem Fenster der Wohnung im vierten Stock stürzte und schwer verletzt 13 Meter tiefer auf der Betonstiege liegen blieb. Doch nur die Mutter (31) muss sich am 20. September am Landesgericht Linz wegen des Vorwurfs der grob fahrlässigen Körperverletzung verantworten – der Strafrahmen beträgt bis zu zwei Jahre Haft.