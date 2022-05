Nach 13-Meter-Sturz: Hätte Fenster zu sein müssen?

Im Fall von Zara, die in der Linzer Zechmeisterstraße Mittwochfrüh durchs Fliegengitter aus dem Eltern-Schlafzimmerfenster im 4. Stock gefallen war, wird zu klären sein, ob die Mama das Fenster hätte geschlossen halten müssen. Die zu Zwillingen Schwangere (31) war alleine im Schlafzimmer, weil ihr Mann (33) im Wohnzimmer bei Zara schlief, die in der Nacht hohes Fieber hatte. Beide Elternteile schliefen gegen 7.45 Uhr, als die Tochter aus dem Gitterbett kletterte, zur Mama ins Schlafzimmer ging, über Bett und Nachtkästchen aufs Fensterbrett stieg und sich dann beim – laut Aussage der Mutter – offenen Fenster gegen das Fliegengitter lehnte. Das riss, und Zara schlug am betonierten Kellereingang auf. Ein Nachbar fand sie, bis in den Nachmittag wurde Zara im Kepler-Uniklinikum erfolgreich operiert, derzeit liegt sie auf der Kinderintensivstation.