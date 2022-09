Daniela Katzenberger: Betrunken beim ersten Date

Dass auch merkwürdige Dates ihre Daseinsberechtigung haben, zeigt die Liebesgeschichte von Lucas Cordalis (55) und Daniela Katzenberger (33). Der Reality-Star und der Schlagersänger plaudern in ihrem Podcast „Katze und Cordalis“ ganz offen über alle Themen, die ihnen am Herzen liegen - so auch über ihr Leben als Paar und Eltern. Und dabei kommen immer wieder einige kuriose Geschichten zutage, zum Beispiel eine Anekdote zu ihrer ersten Verabredung, die so gar nicht nach Plan gelaufen zu sein scheint.