30 mutmaßliche Mafiosi in Italien festgenommen

In Italien nimmt die Polizei immer wieder mutmaßliche Mafia-Mitglieder in groß angelegten Aktionen fest. Am vergangenen Donnerstag meldete die Finanzpolizei die Festnahme von 202 mutmaßlichen Mafiosi und Helfern der ‘Ndrangheta. Unter den Festgenommenen waren Politiker und hochrangige lokale Behördenvertreter.