Bursch rast mit 160 km/h über Ring, kracht in Mast

Ein 21-Jähriger soll am Sonntag mit überhöhten Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h am Wiener Ring gerast sein. Als er von der Löwelstraße auf die Ringstraße in der Inneren Stadt einbog, soll er sämtliche Anhaltezeichen von Polizisten und rote Ampeln ignoriert und dabei mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.