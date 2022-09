United Art Vienna: „Es ist Platz für alle da“

Erfolgreich trotz Ablehnung

Häufig bekommen Kunstschüler die Aufgabe, ihre Emotionen in ihrem selbst gemalten Kunstwerk darzustellen - leichter gesagt, als getan. Sabrina Di Castello wurde an der Universität für angewandte Kunst abgelehnt, weil sie bereits Anfang ihrer Karriere einen sehr speziellen Stil hatte - entstanden aus einer tiefen Emotion namens Schmerz! Innerhalb kürzester Zeit hat sich die sympathische 31-Jährige in der Kunstszene mit ihren Werken einen Namen gemacht - wird von Firmen wie OBI oder Hypo Niederösterreich gefördert. Seit 2018 stellt die gebürtige Steirerin ihre Bilder erfolgreich in London, Shanghai, New York, Wien und Marbella aus.