Kennen Sie diesen Ex-Ski-Superstar noch?

Richtig, es handelt sich um Tina Maze, Gesamtweltcupsiegerin 2013, zweifache Olympiasiegerin, vierfache Weltmeisterin, inzwischen 39 Jahre jung. Die Slowenin genießt den Sommer. Und ist auch stolz darauf, nach dem Motto „eat what you catch“ zu verfahren, also das zu essen, was man sich auch selbst beschafft, in diesem Fall fängt.