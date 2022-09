Taucher-Pärchen machte Notaufstieg aus 40 Metern

Passanten fanden zufällig am Freitag gegen 17.15 Uhr ein Taucher-Pärchen, das auf einem Parkplatz beim Tauchplatz „Ofen“ in Steinbach am Attersee am Boden lag. Der 48-jährige Wiener und seine 26-jährige Begleiterin aus Traiskirchen waren ansprechbar, aber sichtlich mitgenommen. Sie sollen gemeinsam einen Notaufstieg aus 40 bis 50 Metern Tiefe gemacht haben, eruierte später die Polizei. Die beiden Sportler wurden von den Rettungshubschraubern „Martin 3“ und „Christophorus 6“ ins LKH Graz geflogen, wo es eine spezielle Druckkammer für die Opfer solcher Tauchunfälle gibt.