Nach Sprung in den Wörthersee - schwer verletzt

Dramatische Szenen spielten sich am Freitagnachmittag auf einer Hotelterrasse in Pörtschach ab. Der 48-jährige Urlauber sprang - vermutlich aus Übermut - von der Terrasse in den Wörthersee. Bei dem Sprung schlug der Oberösterreicher mit dem Kopf auf den Boden des Wörthersees auf.