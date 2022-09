Straßenmusiker, Werber und toller Wein-Visionär

Der charismatische Clemens Strobl sollte wie seine Eltern in Linz-Neue Heimat Lehrer werden, erzählt er in seinem Weingut Wagram in Kirchberg (NÖ). Strobl hat dieses verfallene Anwesen am Fuße des Schlossbergs (seit 1715) modern umgebaut und restauriert – inmitten des fruchtbaren Bodens mit meterdickem Lehm und Löss, Millionen Jahre altem Tertiärschotter. Typisch für den bis dahin weinunerfahrenen Linzer Werbeguru.