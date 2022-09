Argentinien: Vizepräsidentin mit Pistole bedroht

Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstagabend in Buenos Aires ab. Es kam zu einem Handgemenge vor der Wohnung der argentinischen Vizepräsidentin, als diese vor ihrer Wohnung ein Bad in der Menge nahm. Bei dem 35-jährigen Angreifer sei eine Pistole sichergestellt worden, sagte Innenminister Aníbal Fernández der Zeitung „Clarín“. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.