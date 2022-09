Der „Herzensberg“ ruft Herrn Kurt seit 70 Jahren

„Es ist wie im Paradies“

Die Route führte das Trio von der Katrinschneid (heute Klettersteig) auf Jägersteigen (von einer Seilbahn war noch keine Rede) über den Katringipfel und den Elferkogel zum Hainzengipfel. „Das ist einer der schönsten Aussichtsberge in Oberösterreich. Bei einem 360 Grad Rundumblick kann man von dort Berge in Salzburg, der Steiermark und Kärnten sehen. Es ist wie im Paradies“, sagt Reisenauer. Auch der Blick auf sieben Seen, auf Gämsen und Almrosen erfreut seine Wanderseele. „Ich war zwar auf anderen Bergen, aber keiner ist so schön wie der Hainzen“, betont der pensionierte Wanderführer.