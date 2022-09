Spitäler: Weniger Personal, deswegen mehr Fehler

Gefährdungsmeldung keine Überraschung mehr

Feuer am Dach gibt es vor allem in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die Patienten werden leider mehr, doch genügend Ärzte gibt es schon lange nicht mehr. „Jede Gefährdungsmeldung ist für uns keine Überraschung“, heißt es von der Patientenanwaltschaft des Vertretungsnetzes, das Menschen in psychiatrischer Behandlung unterstützt.