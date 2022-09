Wegen „wiederholter Kränkungen“ Ehefrau getötet

Nachdem eine 32-jährige Frau am Dienstagabend vor ihrem Wohnhaus in Bludenz (Vorarlberg) tot aufgefunden wurde, steht nun fest, dass sie am massiven Blutverlust durch zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen an den Blutgefäßen und Organen gestorben ist. Als Tatmotiv gab der dringend tatverdächtige Ehemann des Opfers ständige Kränkungen durch die von ihm getrennt lebende Frau an.