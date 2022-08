Unwetter im Westen: Tirol großteils verschont

„Es kam nur vereinzelt zu Einsätzen wegen der Regenfälle“, zieht ein Sprecher der Leitstelle Tirol im Gespräch mit der „Tiroler Krone“ Bilanz. In der Wildschönau wurde die Feuerwehr am späteren Nachmittag aufgrund zweier Wasserschäden auf den Straßen gerufen. Wegen eines Wasserschadens an einem Gebäude kam es am Abend in Scheffau zu einem Einsatz.