Kärntner Bundesligisten stehen im Cup-Achtelfinale

Bereits nach zwölf Minuten war für den WAC bei Regionalligist Deutschlandsberg alles klar: Baribo (7.) und Vizinger (12.) trafen beide per Strafstoß. Am Ende stand nach einem weiteren Vizinger-Tor (51.) sowie Treffern von Ballo (77.) und Veratschnig (86.) ein 5:1-Sieg auf der Anzeigetafel. Mit Florent Hajdini debütierte bei den Wolfsbergern sogar ein 15-Jähriger - er wurde in Minute 81 eingewechselt.