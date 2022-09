Streit zwischen Nachbarn eskalierte völlig

Außer in Sachen Vorstrafen scheint im Leben des 52-jährigen Angeklagten nicht viel geklappt zu haben: Ehe futsch, verschuldet, arbeitslos und immer irgendwie im Clinch mit der Außenwelt. Nun wurde der mehrfach einschlägig vorbestrafte Unterländer am Mittwoch in Feldkirch (Vorarlberg) bereits zum elften Mal verurteilt. Dieses Mal wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Drohung.