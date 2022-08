Fehlerkultur, wo bist du?

Es geht um Anstand!

Aber selbst wenn man nun die Details beiseite lässt und darauf hofft, dass in ein paar Jahren der Rechnungshof Licht ins Dunkel der Finanzmisere der Wien Energie bringt: Der größte Frevel an der Geschichte ist die nicht einmal in Spuren vorhandene Fehlerkultur aller Beteiligten und das lässige Achselzucken, wenn es denn um die Forderung von sechs bis zehn Milliarden Euro Steuergeld geht! Das kann man mit keiner komplizierten Schwurbelei von Hedging, Margin-Calls und Nachschussverpflichtungen erklären. Da geht es um Anstand!