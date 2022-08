Autolenker (78) übersah Motorrad: Biker getötet

Ein 78-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am Dienstag gegen 11.45 Uhr mit seinem Pkw in Berg im Attergau auf dem Güterweg Wötzing in Richtung L540 Attergaustraße. Im Kreuzungsbereich mit der L540 wollte er diese in Richtung Güterweg Hipping überqueren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden mit seinem Motorrad auf der L540 Attergaustraße in Richtung St. Georgen im Attergau.