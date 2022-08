„Wer nur 4 Tage hackelt, muss eben Dacia fahren“

Eine passende Vermögensanlage in Zeiten von Inflation seien laut Wirtschaftsexperte Gerald Hörhan, auch bekannt als Investment-Punk, noch immer Immobilien. Diese sollte man zwar „mit Schulden“ kaufen, wichtig sei aber auch, dass man sich nicht „überschuldet“. Das Geld zerrinne derzeit wie das Eis in der Sonne, so Hörhan. „Durch die Inflation wird die breite Bevölkerungsschicht enteignet.“