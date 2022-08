Süle genervt: „Andere Profis machen das nicht?“

„Ja und?“

Kritik, die Süle so nicht stehen lassen möchte. „Die Leute, die so etwas in die Welt setzen, sehen immer nur den Niklas Süle, der ehrlich zugibt, dass er gern mal einen Burger isst oder ein Bier trinkt. Ja und? Meinst du, andere Profis machen das nicht?“, rechtfertigte sich der deutsche Nationalteamspieler laut „Sport Bild“ genervt.