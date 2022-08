Dortmunds Mega-Flop ist auf einmal 70 Mille wert!

Manchmal erwischt man einfach nicht den richtigen Zeitpunkt, ist zum falschen Moment am falschen Ort und geht als Mega-Flop in die Klub-Annalen ein - wie Alexander Isak. Doch inzwischen ist der 22 Jahre alte Schwede nicht mehr das gescheiterte Talent aus seiner BVB-Zeit, nun steht er vor einem 70 Millionen Euro schweren Wechsel zu Newcastle United in die Premier League …