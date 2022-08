„Brady-Ringe“ verkauft: Falscher NFL-Star in Haft

Ein falscher NFL-Star ist in Santa Ana/Kalifornien wegen Betruges zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, hat sich der 25-Jährige als Ex-Spieler der New England Patriots ausgegeben, um u.a. mit dem Namen von Superstar Tom Brady wertvolle Super-Bowl-Ringe zu kaufen und zu verkaufen. Ein Gericht sprach den Mann am Montag (Ortszeit) wegen schweren Identitätsdiebstahls sowie Scheck- und Postbetruges schuldig.