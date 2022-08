Experte: „Inflation Ende des Jahres zweistellig“

Die Firmeninsolvenzen sind im 1. Halbjahr 2022 um 121 Porzent gestiegen. Der Zenit sei allerdings noch nicht erreicht. „Die derzeitigen Entwicklungen sind leider der Beginn und haben gesamtwirtschaftliche Auswirkungen.“ In der öffentlichen Diskussion spreche man immer über die Inflation beim Endverbraucher, was Zmuegg für einen Fehler hält. Denn: „Das, was vorher passiert, wenn Unternehmen ihre Rechnungen nicht bezahlen können, bedeutet nochmal ein Anziehen der Konkurswelle.“