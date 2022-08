Für Linzer Domgasse stehen drei Varianten zur Wahl

Post von Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) haben rund 150 Bewohner und Geschäftsleute der Domgasse bekommen. Inhalt: ein Fragebogen und eine Einladung zu einer Info-Veranstaltung am 13.…September im Alten Rathaus. „Erstmals werden alle drei Planungsvarianten zur Verkehrsberuhigung präsentiert. Neben einer Fußgängerzone oder einer Begegnungszone steht auch eine Hybridlösung – also eine Mischung aus beiden Varianten zur Diskussion“, so der schwarze Stadtvize.