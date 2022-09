Musiker Sohn: „In Wien hat mein Leben begonnen“

Beruft sich der neue Song „Life Behind Glass“ auf die Zeit, als du „Tremors“ 2014 aufgenommen hast?

Ein bisschen schon. Als ich „Tremors“ kreierte, fühlte es sich nicht ungesund an, aber zu einem gewissen Zeitpunkt rutschte ich in eine Depression, weil es sich nicht ganz richtig anfühlte. Das Leben spielte sich vor meinen Augen ab und ich war kein wirklicher Teil davon. Ich habe jetzt vor „Trust“ ein ganzes Album weggeworfen. „Life Behind Glass“ blieb davon über, aber jedes Lied klang so und sie alle fühlten sich ziemlich verloren und miserabel an. Ich musste erst erkennen, woher ich komme und wer ich bin, um zu „Trust“ geführt zu werden. Ich habe ungefähr 40 Songs geschrieben, die ich alle in die Tonne warf. Ein ganzes Album war rein instrumental - weg damit. Ich habe die Tracks noch aufgehoben, werde sie aber wohl nicht mehr verwenden. Ich bin heuer nach L.A. gegangen, um das ursprüngliche Album fertigzustellen, aber es kam alles ganz anders. Sogar dort bin ich dann bei einem Österreicher hängengeblieben, Jakob Rabitsch. Wir schrieben einen Song, dann noch einen und noch einen. Wir haben dann in zwölf Tagen acht Songs geschrieben - davor war mein Schnitt ein Song alle drei Monate. Ich habe gemerkt, dass ich „Tundra“, so der Arbeitstitel des ursprünglichen Albums, nicht mehr brauchen würde. Das war der entscheidende Moment. Das Album war fixfertig und mein Manager und das Label konnten es nicht fassen. Aber diese Phase in L.A. hat mich komplett verändert. Du hörst den neuen Songs an, dass sie nach Frieden suchen und sich aus einer Höhle herausschälen. Ich bin fünf Jahre lang gegen eine Wand gerannt und habe dann in drei Wochen ein ganzes Album geschrieben.