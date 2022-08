Nach Polen-Klatsche: „Großer Qualitätsunterschied“

Von einem „Reality-Check“ hat Enis Murati nach dem 55:91 der ÖBV-Männer gegen Polen am Sonntagabend in der zweiten Runde der Vorqualifikation zur Basketball-Europameisterschaft 2025 gesprochen. „Wir haben gesehen, wo wir in dieser Konstellation im Vergleich zu einer europäischen Topmannschaft stehen. Da ist ein großer Qualitätsunterschied“, analysierte der Kapitän im Multiversum Schwechat.