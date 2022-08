Didi Kühbauer jagt den Glasner-Rekord

LASK-Trainer Didi Kühbauer hat die allerletzten Zweifler unter den schwarz-weißen Fans in sein Boot geholt: Samstag gab’s in Pasching sogar erstmals „Didi“-Sprechchöre – der 51-Jährige hat binnen 16 Wochen eine Euphorie entfacht, die sogar an die goldenen Tage unter der schwarz-weißen Trainer-Ikone Oliver Glasner erinnert.