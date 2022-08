Public Viewing und Vorträge im Technischen Museum

Um Punkt 14.22 Uhr unserer Zeit startet die US-Weltraumbehörde NASA die Mission „Artemis“ (benannt nach der Göttin der Jagd und des Mondes) am Montag an einem geschichtsträchtigen Ort - dem Kennedy-Space-Center in Florida. Im Technischen Museum Wien können Interessierte beim Start der „Artemis“ per Public Viewing live dabei sein. Ab 13.30 Uhr warten Impulsvorträge und Diskussionen mit Raumfahrt-Experten. Sie geben einen Blick hinter die Kulissen und Informationen aus erster Hand.