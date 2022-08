Franziskus besuchte zerstörten Dom in L‘Aquila

Papst Franziskus ist am Sonntag per Hubschrauber zu einem privaten Kurzbesuch in die italienische Stadt L‘Aquila geflogen. Der hiesige Dom war bei einem Erdbeben zerstört worden, 309 Todesopfer waren im Jahr 2009 zu beklagen. Tausende Anhänger hießen den Pontifex willkommen, schwenkten Fahnen und lauschten seinen Worten, die unter anderem Grußworte an die Familien der Erdbebenopfer enthielten.