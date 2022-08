Impfaktion: „Ein Schutz für mich und die Umgebung“

Beim Lokalaugenschein am Vormittag in Jennersdorf zeigt sich, dass aber vorwiegend ältere Semester das Angebot in Anspruch nehmen. „Ich fühle mich so einfach sicherer“, wird von den Wartenden oft als Begründung genannt. Das Personal ist routiniert und so geht es recht zügig mit den Impfungen voran. Immer wieder strömen neue Personen heran, die das Angebot in Anspruch nehmen wollen. Die Stimmung ist entspannt. Mit der Zeit sind auch einige jüngere Leute dabei.