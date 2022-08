„Sommergrippe“ sorgt für viele Krankenstände

Der heiße Sommer neigt sich langsam, aber sicher, seinem Ende zu, und die Sonne verliert stetig an Kraft. Während es tagsüber immer noch für Temperaturen jenseits der 30 Grad reicht, wird es gerade am Abend und im Schatten immer frischer. Erst verschwitzt, dann fröstelnd – das schwächt die Abwehrkraft. Ein idealer Nährboden für eine Reihe von Viren, die sich diese Schwäche zunutze machen und derzeit für eine echte Krankenstandswelle in Kärnten sorgen.