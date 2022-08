Bullen-Kader 25-mal so viel wert wie die Austria

Euphorie nicht einbremsen

In der Realität trennt Lustenau und Salzburg derzeit lediglich ein Platz in der Tabelle. Das liegt vor allem am sensationellen Start des Aufsteigers, der heute (17) im Reichshofstadion zum echten Spitzenspiel lädt. Der Derby-Sieg hat noch einmal für Schwung und Euphorie gesorgt. Trainer Markus Mader will diese auch gar nicht einbremsen. „Aber wir wissen das schon einzuordnen. Ein Fehler wäre es, sich gegen die Bullen nur hinten reinzustellen und abzuwarten. Dann werden sie über uns drüberfahren.“