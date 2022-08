Deal zu „99 Prozent fix“? Verwirrung um Ronaldo

Wie das Transfer-Portal „CaughtOffside“ behauptet, steht die Hammer-Rückkehr bevor. Schon am Freitag will Sporting Lissabon mit der Vorbereitung der Präsentation beginnen. Nachdem sich Ronaldos derzeitiger Verein Manchester United nicht für die Champions League qualifizieren konnte, strebt er einen Wechsel an. Mit den Portugiesen würde der 37-Jährige jedenfalls in der „Königsklasse“ spielen.