Fertigbau-Firma: 7 von 8 Lehrlingen sind Frauen

„Man macht jeden Tag etwas anderes“

Was die Lehrlinge am meisten schätzen, ist die Abwechslung. „Man lernt von Anfang bis Ende, wie man ein Haus baut, und macht fast jeden Tag etwas anderes“, ist Thimet begeistert. „Ich will auf jeden Fall in der Holzbau-Branche bleiben. Es ist ein Job mit Zukunft."