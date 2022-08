GECKO-Studie erwartet Abnahme des Immunschutzes

Insgesamt verstarben seit Beginn der Pandemie 19.390 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion, so die Daten des Gesundheits- und des Innenministeriums. Am Freitag wurden sechs Todesfälle innerhalb eines Tages bei einem Sieben-Tage-Durchschnitt von 9,7 pro Tag registriert - am Vortag waren es mit zwölf Verstorbenen doppelt so viele.