Lustigster Lehrer mit einem „Best of“ im Kabarett

Thematisiert wird alles, was den schulischen Alltag so prägt: Die Dominanz des Handys etwa, freche Sprüche, eine gewisse Lernunwilligkeit oder die Angst vor Prüfungen und Stundenwiederholungen. Ob sich in den letzten 20 Jahren an den heimischen Schulen etwas verändert habe? „Ja, schon, die Ablenkung der Schülerinnen und Schüler ist zum Beispiel allgegenwärtig. Und die permanente Einmischung der Eltern“, so der Kabarettist und „Lehrer des Jahres 2012“.