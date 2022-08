Drei tote Mädchen bei Naturereignissen in Kärnten

Kind in Mauthner Klamm von Ast erschlagen

Doch nicht zum ersten Mal ist ein Kind in Kärnten Opfer einer Naturgewalt geworden. Vor genau drei Jahren, im August 2019, stürzte ein Ast in der Mauthner Klamm bei Kötschach 80 Meter in die Tiefe und erschlug ein vierjähriges Urlaubermädchen, das mit seinen Eltern gerade einen Ferienausflug machte. Die Trauer ist und bleibt unermesslich. Aber kann jemand für solche Katastrophen verantwortlich gemacht werden?