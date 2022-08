Dieser Mann ist eines ihrer Erfolgsgeheimnisse

Auch wenn Sofia Polcanova sich nicht auf diese Art zur Doppel-Europameisterin krönen wollte, hatte die 27-Jährige danach Freudentränen in den Augen. Kein Wunder, schließlich hat der Tischtennis-Star von Linz-AG-Froschberg damit drei Medaillen erobert und damit die in sie gesetzten Erwartungen bei der Multisport-Europameisterschaft in München sogar übertroffen. Im Gegensatz zu zwei OÖ-Stars aus der Leichtathletik: Diskus-Medaillenhoffnung Lukas Weißhaidinger wurde nur Neunter, Ivona Dadic im Siebenkampf disqualifiziert.