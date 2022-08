Herabstürzender Baum erschlägt Mutter und Sohn (6)

Am Sonntagmittag, kurz vor 11.50 Uhr, kam es im Schweizer Rheintal zu einem tragischen Unglück, als auf dem Weg in die bei Touristen und Einheimischen gleichermaßen beliebte Taminaschlucht (Kanton St. Gallen) ein Baumstamm herabstürzte und eine Frau und ihr Kind traf. Die 42-Jährige und ihr sechsjähriger Sohn wurden dabei so schwer verletzt, dass beide noch an der Unfallstelle verstarben.