Schwimmer stinksauer: „Das war kein faires Rennen“

Freiwasser-Schwimmer Jan Hercog hat die Europameisterschaften in Rom mit einem 12. Platz über 10 km beendet. Der Steirer schwamm in dem olympischen Bewerb am Sonntag 1:55:37,5 Stunden, womit ihm knapp eineinhalb Minuten auf die Top-10 fehlten. Bei schwierigen Verhältnissen am Lido di Ostia mit hohen Wellen und Strömungen siegte der Italiener Domenico Acerenza vor dem Franzosen Marc-Antoine Olivier und dessen Landsmann Logan Fontaine. „Das war kein faires Rennen“, so Hercog.