Vier Spezialfahrzeuge für Sondereinsätze im Tunnel

Feuerwehr-Vorbereitungen laufen seit sechs Jahren

Bereits seit 2016 wird im Bezirk Jennersdorf auf Grund der beiden unterirdischen Verkehrsanlagen (UVA) - umgangssprachlich auch Tunnel genannt - ein Einsatzkonzept für die örtlich zuständigen Feuerwehren entwickelt. Bei Tunnelanlagen ist es üblich, dass Tunnelbasiseinheiten (BE) gebildet werden, welche in der Regel aus mehreren Feuerwehren und Fahrzeugen bestehen. Im Burgenland, wie auch in anderen Bundesländern, besteht eine BE aus einem Kommandofahrzeug, einem Versorgungsfahrzeug und zwei Rüstlöschfahrzeugen-Tunnel (RLF-T). Vier Feuerwehren des Bezirkes Jennersdorf wurden zu sogenannten Tunnelportalfeuerwehren ernannt, welche ein RLF-T erhalten. Am Westportal sind dies die Feuerwehren Rudersdorf-Ort und Deutsch Kaltenbrunn-Ort. Am Ostportal die Feuerwehr aus Eltendorf sowie die Stadtfeuerwehr Jennersdorf. Am Ostportal bildet zudem die Feuerwehr Königsdorf die Kommandokomponente sowie im Westportal die Feuerwehr Rudersdorf-Berg die Versorgungskomponente. Unterstützt werden diese sogenannten Tunnelbasiseinheiten dabei von zahlreichen Feuerwehren der näheren Umgebung als sogenannte Unterstützungskräfte. Das erste dieser Fahrzeuge wurde Mitte August 2021 der Feuerwehr Rudersdorf-Ort feierlich übergeben, mittlerweile ist nun auch das vierte Tunnelfahrzeug in Jennersdorf angekommen. Die Segnung des Tunnelfahrzeuges Jennersdorf wird am 25. September stattfinden.