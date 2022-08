Jachten in der Türkei: Auf der Spur der Oligarchen

Nach Sanktionen und diversen Beschlagnahmungen parken die Luxus-Jachten nicht mehr an der Côte d’Azur oder - nach der Flucht gen Osten - zwischenzeitlich in Montenegro, sondern jetzt eben in zugriffssicheren Gewässern. Also zum Beispiel im Emirat Dubai - schwerpunktmäßig aber hier in der Türkei.