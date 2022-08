Sprintrennen kommen - MotoGP-Piloten äußern Kritik

Denn im Gegensatz zur Formel 1 sollen die Sprintrennen in der MotoGP an jedem GP-Wochenende ausgetragen werden. In der Formel 1 waren dieses Jahr drei Sprints - davon einer in Österreich - angesetzt. Diese Zahl könnte sich für 2023 auf sechs verdoppeln. In der MotoGP soll es hingegen gleich an jedem Grand-Prix-Samstag zusätzliche Sprintrennen geben. Dabei ist das Programm für die höchste Kategorie mit insgesamt vier freien Trainings, zwei Qualifyings und einem Sonntag-Rennen ohnehin schon sehr dicht und der Sport deutlich anspruchsvoller und gefährlicher als Autorennen. Es muss also Anpassungen geben. Gefahren werden soll jedenfalls über die halbe Renndistanz und mit halben WM-Punkten.