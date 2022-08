MotoGP-Star Marc Márquez: „Zuschauen tut weh!“

MotoGP-Superstar Marc Márquez ist bei den Motorrad-Rennen am Red Bull Ring heuer der große Abwesende im Starterfeld! Der achtfache Weltmeister schuftet nach seiner Oberarm-Operation weiter für sein großes Comeback. In Spielberg schaute er diesmal aber als kurz als Zaungast vorbei, stand der „Krone“ Rede und Antwort und gab dabei auch tiefe Einblicke in sein seelisches Befinden.