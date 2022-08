Frequency-Zwischenbilanz von Rettung und Polizei

Vor dem großen Finale des Frequency-Festivals in St. Pölten am Samstag hat das Rote Kreuz bereits mehr als 1000 Besucher versorgt. Exakt waren es am Vormittag laut Sebastian Frank, dem Geschäftsführer der Bezirksstelle St. Pölten, 1318 Menschen. In Summe mussten 51 Personen ins Universitätsklinikum St. Pölten transferiert werden. Die Polizei verzeichnete seit Freitag erneut einen Fall von Widerstand gegen die Staatsgewalt sowie mehrere Körperverletzungsdelikte.