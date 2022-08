Bremerhaven: Polizeieinsatz nach Bombendrohung 

Bei einer Suche im Krankenhaus sei keine Bombe gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagabend. Zuvor hatten Feuerwehr und Rettung Patientinnen und Patienten von sechs Stationen in Sicherheit. Teils wurden sie mit Rettungswägen in das Klinikum am Bürgerpark verlegt.