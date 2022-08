Verlobungsring aus USA brachte Tränen und Ärger

Rechnung in Höhe von 550 Euro

„Man zeigte trotz tagelangen Schriftverkehrs keinerlei Einsicht und drohte damit, den Ring wieder in die USA zu schicken, wenn ich nicht bezahle. Meine Verlobte war in Tränen. Daher habe ich unter Protest zugestimmt und eine Rechnung über 550 Euro erhalten“, wandte sich Herr P. schließlich an die Ombudsfrau. Fedex Express hat auf unsere Anfrage den Fall noch einmal geprüft und offenbar den Fehler bemerkt. Die Rechnung ist jedenfalls hinfällig. Wir gratulieren zur Verlobung und wünschen ein möglichst reibungsloses Hochzeitsfest!